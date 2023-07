Maltempo, alberi crollati e allagamenti. Salvate due persone in tenda. Disastri anche nel Comasco e in Brianza

Notte di superlavoro per i Vigili del fuoco di Lecco quella tra lunedì 3 e martedì 4 luglio 2023 a causa dell'ondata di maltempo che ha interessato la nostra provincia e non solo.

Maltempo, alberi crollati e allagamenti

Tra la serata di ieri e la prima mattinata di oggi infatti i pompieri sono stati chiamati a più riprese a causa di alberi crollati e allagamenti. Una trentina gli interventi di soccorso tecnico urgente compiuti nell'arco di meno di 12 ore.

Tra le zone più colpite quella del Meratese, ma anche la zona dell'Olginatese, del Galbiatese e del Valmadrerese (vedi qui i millimetri di pioggia caduti).

Salvate due persone in tenda

Non sono mancati problemi in altro Lago. A Esino i Vigili del fuoco sono intervenuti per trarre in salvo due persone colpite dal maltempo mentre erano in tenda. I due malcapitati si trovavano vicino alla chiesa di San Pietro a circa 1000 metri di quota.

Disagi a Lecco

Sirene dei pompieri anche a Lecco, questa mattina, in via Monsignor Polvara dove un grosso ramo si è staccato da un albero all'altezza del Bar Trilogy.

Maltempo: grandine nel Comasco

Come detto la forte perturbazione non ha colpito solo il Lecchese ma entrambi i rami del Lario. Allagamenti, danni da grandine, alberi pericolanti, pali della luce tranciati. Sono questi alcuni danni provocati dal maltempo della notte scorsa, il 4 luglio 2023, nei Comuni di Arosio, Carugo, Cucciago, Casnate, Capiago Intimiano e Senna Comasco.

In particolare, in quest'ultimo Comune, si registra una grandinata record che ha di fatto riempito il centro del paese come dopo un'intensa nevicata. Contemporaneamente, tra Senna Comasco e Navedano (frazione del paese), la caduta di un albero ha tranciato di netto due pali della corrente rovinando su una delle uscite della rotonda di via Rovelli. La strada tra cimitero e Navedano rimane chiusa al traffico e sta causando grossi disagi per tutti gli utenti della strada.