Malori e incidente, nottata intensa per i soccorritori nel Meratese

Tre interventi

Ambulanze a Santa Maria Hoè, Brivio e Barzanò.

Due malori e uno schianto. Nottata intensa per i soccorritori nel Meratese, intervenuti anche a Merate e Verderio per due intossicazioni etiliche.

Malori e non solo, nottata intensa

Poco prima delle 3 un'autoambulanza della Croce Rossa di Olgiate è intervenuta in via Papa Giovanni XXIII a Santa Maria Hoè per prestare soccorso a un 44enne colto da malore. Le sue condizioni sono apparse meno serie del previsto ma è stato comunque trasportato in ospedale a Merate in codice verde.

Alle 3.50 invece nuovo intervento, sempre per la Croce Rossa di Olgiate, a Brivio per un incidente stradale lungo la Sp72. Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito nell'impatto ed è stato trasferito al Mandic in codice verde.

E' invece intervenuta la Croce Rossa di Casatenovo a Barzanò, precisamente in via Garibaldi, dopo un uomo di 39 anni è stato colto da malore mentre lavorava. Sul posto anche l'automedica. E' stato trasportato all'ospedale di Merate in codice verde.