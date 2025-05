Un uomo di 61 anni di Lecco, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 maggio 2025 mentre si trovava in mare a Lido di Camaiore. Il dramma si è consumato intorno alle 18:30, nelle acque antistanti la spiaggia libera situata nei pressi dello stabilimento balneare Eugenia in toscata, in provincia di Lucca dove l'uomo so trovava in vacanza.

Malore in acqua, muore 61enne di Lecco a Lido di Camaiore

Secondo le prime ricostruzioni, il 61enne– identificato con le iniziali M.C. – si sarebbe sentito male mentre nuotava. I bagnini presenti si sono subito accorti della situazione di emergenza e si sono precipitati in acqua per raggiungerlo e riportarlo a riva.

Appena a terra, sono state avviate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mentre nel frattempo venivano allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, con l’automedica proveniente da Viareggio, affiancato dai volontari della Misericordia di Lido di Camaiore.

Nonostante l’impegno e la tempestività dei soccorritori, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano: il cuore dell’uomo non ha più ripreso a battere.

Le circostanze esatte del decesso sono ancora al vaglio delle autorità. La Guardia Costiera è intervenuta per effettuare i dovuti accertamenti. L’ipotesi al momento più probabile è quella di un malore improvviso che avrebbe colto l’uomo mentre era in acqua, rendendo impossibile salvarlo in tempo.