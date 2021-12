In ditta

Intervento dei sanitari a sirene spiegate

Intervento dei sanitari nella mattinata di oggi, lunedì 13 dicembre alla Technoprobe di Cernusco Lombardone. La centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e urgenza ha dirottato nella sede della ditta di via Cavalieri di Vittorio Veneto i volontari della Croce San Nicolò di Lecco per un malore in azienda.

Malore alla Technoprobe: 20enne in ospedale

A sentirsi male, intorno alle 11.30, è stata una ragazza di 20anni. Inizialmente le condizioni della malcapitata sono apparse estremamente gravi tanto che l'ambulanza è arrivata a Cernusco con il codice rosso di massima gravità. Fortunatamente dopo le prime tempestive cure prestate sul posto il quadro clinico della giovane, seppur serio, è apparso meno critico.

La 20enne, una volta stabilizzata, è stata caricata sull'ambulanza per essere trasferita in codice giallo in ospedale per le cure del caso.