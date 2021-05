Malore al volante: 63enne in gravi condizioni. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, martedì 18 maggio 2021 a Castello Brianza.

Intorno alle 15 un uomo di 63 anni è uscito di strada mentre stava percorrendo via Montello. La vettura è andata a finire contro il muro di una abitazione. Subito è partita la richiesta di aiuto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco mentre la Centrale Operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato a Castello, con il codice rosso di massima gravità, i volontari della Croce Rossa di Olgiate Molgora a bordo dell’ambulanza e gli uomini del 118.

Subito i sanitari si sino resi conto che l’incidente era stato causato da un improvviso malore che aveva colpito l’uomo.

Il 63enne è stato rianimato sul posto prima di essere trasferito, sempre in codice rosso, e quindi in condizioni critiche, in ospedale.