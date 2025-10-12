Momenti di grande paura oggi pomeriggio al rifugio Tavecchia in Val Biandino, in Valsassina, nel territorio comunale di Introbio, dove una donna di 85 anni ha accusato un malore improvviso.

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 14 di oggi, domenica 12 ottobre 2025. La malcapitata, residente in provincia di Monza e Brianza, si trovava al rifugio quando improvvisamente si è sentita male.

Malore al rifugio in Val Biandino: 85enne in codice rosso

Subito le sue condizioni sono apparse estremamente serie, tanto che i soccorritori sono stati allertati con il codice rosso di massima gravità. A mobilitarsi sono stati gli uomini della Diciannovesima delegazione Lariana del Soccorso Alpino, mentre la Centrale Operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha fatto alzare in volo e dirottato in Valsassina l’elicottero decollato da Bergamo.

Purtroppo, dopo le prime tempestive cure prestate sul posto, i sanitari hanno confermato l’estrema criticità del quadro clinico dell’anziana.

La donna, una volta stabilizzata, è stata elisoccorso, sempre in codice rosso, all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.