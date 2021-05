Madre e due figli investiti da pirata della strada che scappa: gravissimo il bimbo di 7 anni. Trasportato in elicottero a Bergamo

Dramma nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 maggio 2021 a Merate: madre e due figli investiti da pirata della strada che scappa, gravissimo il bimbo. L’auto, una vettura scura che si è data alla fuga dopo l’incidente, è anche entrata in collisione con una Fiat Punto condotta da un uomo che nell’incidente non è rimasto ferito. E’ stato quest’ultimo a lanciare l’allarme e a mettere in moto la macchina dei soccorsi.

Madre e due figli investiti da pirata della strada che scappa: gravissimo il bimbo

Il gravissimo incidente è avvenuto poco prima delle 16.30 in via degli Alpini, poco distante dalla caserma dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate. La famigliola è stata travolta dalla vettura. L’automobilista, invece che fermarsi a prestare soccorso, ha pigiato sull’acceleratore allontanandosi a tutta velocità dal luogo del sinistro.

CLICCA QUI PER TUTTE LE FOTO

Sulle sue tracce si sono lanciati i Carabinieri di Merate mentre i sanitari si sono precipitati in via degli Alpini per soccorrere i feriti. La mamma, una 38enne e la figlia, una ragazzina di 12 anni, secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, non avrebbero riportato gravi ferite. Decisamente più grave il quadro clinico del figlio minore della donna, un bimbo di 7 anni.

La centrale operativa dei Areu ha inviato sul posto, con il codice rosso di Massima gravità diversi mezzi di soccorso. Non solo ma a Merate è stato dirottato anche l’elicottero decollato da Como.

Il piccolo è stato trasportato in elicottero a Bergamo

Il bimbo che ha riportato un grave politrauma è stato trasportato all’ospedale di Bergamo in eliambulanza con il codice rosso di massima gravità. Serie, ma non critiche le condizioni della sorella che ha riportato un trauma dorsale ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco mentre la madre è stata portata al Mandic di Merate, in codice verde, per diverse contusioni.