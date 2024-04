Lutto per la scomparsa Vanessa Fusetti, morta a soli 35 anni

"Con te porti un poco di noi. A noi, resta molto di te". Con queste parole la famiglia di Vanessa Fusetti, 35 anni, ha annunciato all'intera comunità di Cernusco Lombardone la sua scomparsa nella giornata di ieri, martedì 2 aprile 2024, dopo una battaglia contro un male incurabile.

Cernusco: paese in lutto per la giovane Vanessa Fusetti

Nata e cresciuta a Cernusco Lombardone, con una passione sfegatata per il calcio e in particolare per il suo Milan, lavorava come pasticcera a Robbiate. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nei tanti amici che ora la ricordano con affetto.

I funerali di Vanessa Fusetti

La salma della 35enne è composta nella Casa Funeraria Mattavelli di Osnago (via Pitagora 6, Orario continuato dalle 9.00 alle 18.00), da dove nella mattinata di domani partirà per la chiesa parrocchiale di Cernusco Lombardone per i funerali previsti per le 11. Al termine delle esequie, seguirà la cremazione.

Vanessa Fusetti lascia i genitori, i fratelli Simone e Cristian, le cognate, i nipoti e tanti amici che le volevano bene. La famiglia ringrazia quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.