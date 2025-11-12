Lutto nel mondo del commercio: è morto Pietro Sala, fondatore di Maxi Sport

Il mondo del commercio, in particolare quello dei negozi di articoli sportivi, piange un grande imprenditore. E’ morto ieri, martedì 11 novembre 2025, all’età di 82 anni, Pietro Sala, fondatore di Maxi Sport.

L’addio a Pietro Sala, fondatore di Maxi Sport

Ad una sua grande intuizione, condivisa con il fratello Ettore, si deve nel 1989 la fondazione di Maxi Sport, che, da semplice negozio di articoli sportivi, nel corso degli anni è diventato una della realtà italiane più floride e innovative nel settore retail, con diversi punti vendita (oltre a quello storico di Cernusco Lombardone) e oltre 200 dipendenti. Una realtà oggi condotta con successo proprio dai quattro figli di Pietro.

Venerdì il funerale

Il funerale dell’imprenditore Pietro Sala è stato fissato per le 10 di venerdì 14 novembre 2025 nella chiesa parrocchiale di San Vito a Barzanò. Sala lascia la moglie Isabella, i figli Emanuele, Giovanni, Ester e Giulia e una famiglia numerosa e molto unita.