Si è spento Giovanni Rocca, ex titolare dell’impresa Da-Tor

Si terranno oggi pomeriggio, giovedì 13 agosto, nella chiesa di Novate, i funerali di Giovanni Rocca, ex titolare dell’impresa Da-Tor di Verderio, specializzata nella produzione di dadi e bulloni. L’uomo, 51 anni, residente nella frazione meratese di Novate, era molto conosciuto nel mondo dell’imprenditoria lecchese.

Addio a Giovanni Rocca

Rocca è stato titolare dell’azienda per circa 25 anni unendosi all’attività già avviata dal padre e dallo zio. Quest’ultimo, partita come un’impresa locale di Beverate, ha registrato diverse espansioni ed è poi stata acquisita dalla Technoprobe. L’imprenditore, secondo quanto raccontato dal sacrestano di Merate Franco Crippa, è sempre stato molto dedito al suo lavoro, un ruolo importante che non gli ha però mai fatto perdere l’umiltà. “Sono amico di Giovanni da diversi anni e ci siamo conosciuti grazie a degli amici in Comune – ha raccontato Crippa – Gli piaceva molto la sua professione ma non ostentava mai la sua posizioni. Anche per questa ragione i suoi operai gli volevano un gran bene. Era una brava persona e gli piaceva stare in compagnia. Era inoltre un appassionato motociclista: talvolta, insieme a degli amici, organizzava delle gite in moto improvvise anche verso mete lontane (come Roma). Ci mancherà.”