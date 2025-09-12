Le condizioni della ragazzina si sono aggravate nei giorni scorsi e ieri, giovedì, è deceduta all’ospedale di Merate dove si trovava ricoverata, nel reparto di Pediatria

Un profondo dolore ha colpito la comunità di Lomagna per la perdita di Xhojana Tahiri, una ragazzina di soli 13 anni, venuta a mancare ieri, giovedì 11 settembre 2025, all’ospedale di Merate.

Lomagna in lutto per la scomparsa di una tredicenne

Nata a Sondrio da una famiglia di origine albanese, Xhojana conviveva fin dalla nascita con una malattia che le aveva reso difficile affrontare alcuni aspetti della vita quotidiana. Nonostante questo, grazie all’affetto e alla dedizione della mamma Klodiana, del papà Xhevdet, del fratello Fabio e dei parenti più vicini, la giovane aveva costruito con loro un rapporto speciale, fatto di sguardi, gesti semplici e tanto amore.

Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate, fino al triste epilogo di ieri nel reparto di Pediatria dell’ospedale Mandic.

Oggi, venerdì, dalle 8.30 alle 15, sarà possibile dare l’ultimo saluto a Xhojana presso la camera ardente del Mandic di Merate.