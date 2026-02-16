Secondo indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti e dei tecnici vi sarebbe anche quella di un possibile sabotaggio all’infrastruttura elettrica. Una ipotesi inquietante che arriva a pochi gioni dall'atto doloso avvenuto sulla stessa linea ferroviaria tra Mandello e Abbadia Lariana.

Proseguono oggi, lunedì 16 febbraio 2026, i gravi disagi sulla linea RE8 Tirano–Sondrio–Lecco–Milano a causa di un guasto alla linea elettrica di RFI nel tratto compreso tra Sondrio e Tirano. La circolazione ferroviaria risulta attualmente sospesa tra le due stazioni valtellinesi, mentre i treni viaggiano regolarmente nella tratta Sondrio – Lecco – Milano Centrale.

Linea Lecco Tirano: circolazione ferroviaria sospesa dopo Sondrio. Ipotesi sabotaggio

Per limitare i disagi ai pendolari e ai viaggiatori è stato attivato un servizio autobus sostitutivo che effettua la spola tra Sondrio e Tirano fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Al momento non vi sono conferme ufficiali: le verifiche tecniche sono in corso per accertare con precisione l’origine del guasto. Le autorità competenti e i tecnici di RFI stanno effettuando controlli approfonditi lungo il tratto interessato per escludere o confermare eventuali cause esterne.

Si tratta, allo stato attuale, di un’ipotesi investigativa che dovrà essere supportata da riscontri tecnici.