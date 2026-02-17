È morto Filippo Fiorello, ingegnere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, uomo delle istituzioni e punto di riferimento per intere comunità lombarde. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente colleghi, amici e cittadini, lasciando un vuoto difficile da colmare in chi ha condiviso con lui anni di emergenze, responsabilità e servizio silenzioso.

Per oltre un decennio Fiorello ha guidato uomini e mezzi nelle situazioni più complesse. Dal 2003 al 2009 fu comandante provinciale a Sondrio, territorio segnato da fragilità idrogeologiche e interventi delicati, dove seppe distinguersi per fermezza, competenza e umanità. Nel 2009 arrivò a Lecco, assumendo il comando provinciale dei Vigili del Fuoco e rimanendo in carica fino al 14 settembre 2014.

Lecco, morto l’ex comandante dei Vigili del Fuoco Filippo Fiorello

Sono stati anni intensi, scanditi da incendi, allagamenti, frane, incidenti stradali e soccorsi a persone in pericolo. Solo nel 2014 il Comando lecchese effettuò circa 1.898 interventi: numeri che raccontano una quotidianità fatta di sirene nella notte, decisioni rapide, responsabilità enormi. Dietro quei numeri c’era la sua guida, il suo senso del dovere, la capacità di restare saldo nei momenti più critici. Non era soltanto un comandante: era un uomo che conosceva il peso delle scelte e la responsabilità verso i suoi uomini e verso la popolazione.

Nel settembre 2014 lasciò Lecco per un nuovo incarico a Cremona, dove continuò a servire lo Stato con la stessa dedizione che aveva contraddistinto tutta la sua carriera.

I funerali sono stati celebrati a Cremona, in un clima di profonda commozione. Con la scomparsa di Filippo Fiorello se ne va un servitore dello Stato che ha fatto della divisa non un simbolo, ma una missione. Resta il ricordo di un comandante autorevole e umano, di un uomo che ha scelto di stare sempre dalla parte di chi aveva bisogno di aiuto, fino all’ultimo giorno.