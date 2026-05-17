Il giovane, che in passato aveva anche vestito la maglia della nazionale, era stato un importante atleta dell’Atletica Erba prima e della Atletica Lecco Colombo Costruzioni poi, regalando alle due società e al mondo dell’atletica, in particolare della corsa in montagna, grandi soddisfazioni.

Lecco, Erba e il mondo dello sport sono in lutto per la tragica scomparsa di Samuele Nava, avvenuta questa notte a seguito di un incidente stradale a Valmadrera.

Il giovane, che in passato aveva anche vestito la maglia della nazionale, era stato un importante atleta dell’Atletica Erba prima e della Atletica Lecco Colombo Costruzioni poi, regalando alle due società e al mondo dell’atletica, in particolare della corsa in montagna, grandi soddisfazioni.

Lecco e lo sport in lutto per la scomparsa di Samuele Nava morto in moto a 28 anni

Il giovane atleta, 28 anni, è rimasto coinvolto in un drammatico sinistro avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 lungo via Como, nel tratto dell’ex Statale 36, nei pressi della stazione di servizio. Nava, classe 1998, originario di Eupilio, era residente nell’erbese.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte, alle 00.48. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che stava percorrendo la strada in direzione Milano in sella alla sua moto, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Non si esclude al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile contatto con un altro veicolo.

L’impatto è stato violentissimo e ha trasformato in pochi istanti la carreggiata in una scena di devastazione. La moto è stata sbalzata a grande distanza, mentre il corpo del ragazzo è stato ritrovato a circa 300 metri dal punto dello schianto, segno della potenza del violento urto.

Ai primi soccorritori giunti sul posto si è presentato uno scenario straziante. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente disperate e la centrale operativa ha disposto l’intervento in codice rosso di massima gravità.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati un mezzo di soccorso avanzato, un’ambulanza della Croce Rossa, i vigili del fuoco e gli uomini della Questura, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica. Nonostante la tempestività dei soccorsi ai medici non eè rimasto che il tragico compito di constatare.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, via Como è rimasta chiusa al traffico per diverse ore durante la notte.

Il giovane aveva iniziato relativamente tardi l’attività atletica: prima aveva giocato a calcio. Aveva iniziato sotto la guida di Mirco Ferrari nell’Atletica Erba, dove nel 2013 aveva vinto tre titoli italiani nella categoria cadetti (cross, montagna e 2000 m in pista).

Nel 2014, a causa di problemi familiari dell’allenatore, era stato preso in consegna da Davide Arenare, che aveva coordinato gli allenamenti a Erba. Nell’estate dello stesso anno era stato seguito da Sandro Marongiu, che aveva provveduto a stilare la tabella di allenamento e lo aveva seguito (una volta a settimana) a Lecco insieme agli altri atleti del gruppo che, nella nuova stagione, sarebbero passati nelle file dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Il 2014 aveva visto Nava protagonista indiscusso dei cross in Lombardia, dove aveva sempre vinto con ampio margine tra gli Allievi. Erano state sue anche le vittorie al cross del Campaccio e della Cinque Mulini e il 7° posto ai campionati italiani di Nove.

La corsa in montagna lo aveva visto protagonista con il 2° posto agli italiani individuali, il titolo italiano di staffetta e il bronzo individuale ai campionati mondiali, a cui aveva affiancato l’oro a squadre.

Nel 2015 aveva rivinto tra gli Allievi la Cinque Mulini.

Il ricordo della società

“Con profondo dolore l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni apprende la tragica scomparsa di Samuele Nava, ex atleta della nostra società, venuto a mancare nella notte a soli 28 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto a Valmadrera.

Samuele ha rappresentato per anni uno dei talenti più brillanti dell’atletica giovanile italiana. Dopo gli inizi con l’Atletica Erba, era approdato all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, proseguendo il proprio percorso agonistico sotto la guida del tecnico Sandro Marongiu.

Nel corso della sua carriera giovanile aveva conquistato importanti risultati a livello nazionale e internazionale, distinguendosi nella corsa campestre, nella corsa in montagna e nelle siepi. Indimenticabile il titolo mondiale a squadre Allievi di corsa in montagna conquistato nel 2014 ad Arco di Trento insieme a Endale Masè e Davide Magnini, oltre ai numerosi podi e titoli italiani ottenuti nelle categorie giovanili.

Samuele viene ricordato da tutto l’ambiente sportivo lecchese non solo per le sue qualità atletiche, ma anche per la passione, la determinazione e l’impegno con cui aveva indossato i colori della nostra società.

Il Presidente, i dirigenti, i tecnici, gli atleti e tutte le famiglie dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni si stringono attorno alla famiglia Nava e ai suoi cari in questo momento di immenso dolore.

Ciao Samuele”