Pomeriggio complicato, quello di oggi – domenica 15 giugno 2025 – per la viabilità sulla Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, dove si registrano forti rallentamenti in direzione Milano a causa di due distinti incidenti avvenuti nella galleria San Martino, nei pressi di Lecco.

Lecco: doppio incidente nell'attraversamento. Code in Statale 36 verso sud

Il primo sinistro si è verificato al km 52,100 e ha coinvolto due veicoli; il secondo, avvenuto poco dopo (al km 52,200), ha visto coinvolti un’auto e una moto. In quest’ultimo episodio è rimasto ferito un uomo di 34 anni, soccorso in codice giallo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Lecco , attualmente ancora impegnata nella missione. Attivate anche le Forze dell’Ordine, in particolare la Polizia Stradale di Lecco, e il servizio di emergenza Soreu dei Laghi, per gestire la situazione e coordinare le operazioni.

Anas sta lavorando in collaborazione con gli enti preposti per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Gli automobilisti diretti verso Milano sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica, a moderare la velocità e, se possibile, a valutare percorsi alternativi.

Intorno alle 14 si era verificato un altro incidente, sempre in direzione sud e sempre lungo la Statale 36, ma nel tratto tra Garbagnate Monastero e Costa Masnaga. Due le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata. In un primo momento si è temuto il peggio per gli occupanti – due ventenni e due cinquantenni – tanto che la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza aveva attivato i soccorsi in codice rosso, per sospetta massima gravità. Fortunatamente, nessuno ha riportato gravi ferite e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.