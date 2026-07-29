Oltre 1,3 chilogrammi di stupefacenti sequestrati, una confisca di armi, una denuncia e quattro persone segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio ad “alto impatto” effettuati nel mese di luglio a Calolziocorte e Colico, rafforzati a seguito delle decisioni adottate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione del 26 giugno2026.

Lecco, controlli ad alto impatto: sequestri di droga e armi a Calolziocorte e Colico

I Comuni interessati dalle operazioni straordinarie di controllo sono stati in particolare Calolziocorte e Colico, situati in punti strategici del territorio ai confini con le province di Bergamo e Sondrio e interessati, anche nel recente passato, da fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e criminalità diffusa. I servizi ad “alto impatto”, coordinati dalla Questura di Lecco, si affiancano alla quotidiana attività di controllo del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri, opportunamente intensificata nei due Comuni alla luce delle situazioni evidenziatesi.

A Calolziocorte, nei tre servizi effettuati il 7, 15 e 24 luglio, sono stati impiegati 12 operatori della Questura, 12 Carabinieri, 16 appartenenti al Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato di Milano, 4 appartenenti alla Polizia ferroviaria, 6 Finanzieri, 2 unità cinofile e 6 operatori della Polizia Locale.

Nel corso delle operazioni sono stati effettuati complessivamente 14 posti di controllo, identificate 280 persone, controllati 106 cittadini stranieri e fermati e controllati 113 veicoli. Il bilancio è di una persona denunciata, quattro persone segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, un sequestro di armi e un sequestro di droga con oltre 830 grammi di cannabinoidi.

A Colico, nei due servizi effettuati il 16 e il 25 luglio, sono stati impiegati 10 operatori della Questura, 8 Carabinieri, 5 appartenenti al Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato di Milano, 6 appartenenti alla Polizia stradale, 2 appartenenti alla Polizia ferroviaria, 2 Finanzieri, 2 unità cinofile e 6 operatori della Polizia Locale.

Nel corso dei controlli sono stati effettuati complessivamente 12 posti di controllo, identificate 167 persone, controllati 16 cittadini stranieri e fermati e controllati 119 veicoli. Sono stati inoltre eseguiti diversi sequestri di sostanze stupefacenti, in particolare oltre 530 grammi di cannabinoidi, circa 40 grammi di oppiacei e quantitativi minori di cocaina e droghe sintetiche.

La programmazione dei servizi straordinari di controllo ad “alto impatto” proseguirà per tutto il periodo estivo, con un’ulteriore operazione a Colico già prevista nella giornata odierna. I risultati conseguiti saranno nuovamente valutati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al termine della stagione.

«La programmazione dei servizi straordinari di controllo ad “alto impatto” proseguirà per tutto il periodo estivo – già nella giornata di oggi mercoledì 29 luglio 2026, è prevista un’ulteriore operazione a Colico – e i risultati conseguiti verranno nuovamente valutati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al termine della stagione», sottolinea la Prefettura.

«Il Prefetto di Lecco Paolo Ponta ha espresso il proprio compiacimento e la più sincera gratitudine a tutti gli operatori delle Forze di Polizia coinvolti nei complessi dispositivi, senza dimenticare gli appartenenti alle stesse Forze e alla Polizia Locale che quotidianamente garantiscono il presidio del territorio per assicurare a cittadini e turisti elevati livelli di sicurezza e di convivenza civile», concludono dall’Ufficio territoriale del Governo.