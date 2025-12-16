Smantellata un’organizzazione criminale che operava tra Lecco, Perugia e Napoli con traffico di cocaina e auto clonate

Un’organizzazione dedita al traffico di cocaina, guidata da un cittadino albanese, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza, che dal 2022, coordinata dalla Procura di Perugia, ha monitorato le attività criminali del gruppo. All’esito delle indagini, il gip ha disposto misure cautelari per quattro persone: tre cittadini albanesi residenti tra le province di Lecco e Perugia e un italiano domiciliato in provincia di Napoli. Altri nove soggetti risultano indagati per spaccio, con decisioni rimandate agli interrogatori preventivi.

Lecco coinvolta in un’indagine antidroga internazionale

Le investigazioni hanno permesso di documentare oltre 800 episodi di spaccio e hanno portato all’arresto in flagranza di sei persone, al sequestro di circa 3 chili di cocaina, 80.000 euro in contanti e diverse autovetture rubate con targhe clonate, cinque delle quali restituite ai legittimi proprietari.

Gli investigatori hanno scoperto che l’organizzazione operava senza un quartier generale fisso: la droga veniva tagliata e confezionata in stanze di albergo affittate solo per il tempo necessario. Le comunicazioni tra i membri avvenivano tramite criptofonini, telefoni non intercettabili con dati su server esteri, mentre le auto clonate servivano a rendere più difficili le indagini.

L’operazione ha rivelato una rete ben strutturata e stabile, con connessioni tra Perugia, Grosseto e paesi esteri come Olanda e Belgio. Il gip ha sottolineato il «pregnante rilievo» degli elementi raccolti, confermando l’esistenza di una vera e propria organizzazione criminale con ruoli definiti e rapporti consolidati tra i partecipanti.