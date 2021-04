Lecco-Bergamo e non solo: da maggio cinque provinciali passeranno ufficialmente ad Anas. La società ha fatto infatti sapere alla Provincia di Lecco che mercoledì 28 aprile in Regione Lombardia si terrà la sottoscrizione del verbale di consegna delle strade di competenza provinciale che saranno trasferite ad Anas in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 “Revisione delle reti stradali relative alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto”.

La decorrenza del trasferimento è fissata per lunedì 3 maggio. Per quanto riguarda la Provincia di Lecco le strade provinciali che verranno trasferite ad Anas sono:

Sp 342 Briantea : 18,415 km, confine provincia di Bergamo/provincia di Como

: 18,415 km, confine provincia di Bergamo/provincia di Como Sp 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate : 9,064 km, Ss 639 rotatoria Suello/svincolo Ss 36 Civate/innesto Sp 583 Malgrate, confine Lecco/confine Calolziocorte, fine centro abitato Calolziocorte/confine provincia di Bergamo

: 9,064 km, Ss 639 rotatoria Suello/svincolo Ss 36 Civate/innesto Sp 583 Malgrate, confine Lecco/confine Calolziocorte, fine centro abitato Calolziocorte/confine provincia di Bergamo Sp 65 di Esino : 28,800 km, innesto Sc viale dei Giardini Perledo/innesto Sp 62 Cortenova

: 28,800 km, innesto Sc viale dei Giardini Perledo/innesto Sp 62 Cortenova Sp 73 Parlasco-Portone : 2,800 km, innesto Sp 62 Pennaso di Bellano/innesto Sp 65 Parlasco

: 2,800 km, innesto Sp 62 Pennaso di Bellano/innesto Sp 65 Parlasco Sp 62 della Valsassina: 5,181 km, innesto Sp 72 Bellano/innesto Sp 73 Pennaso

