Traffico in tilt sulla “nuova” Lecco-Ballabio (SS36 Racc) in direzione Lecco a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 18 di oggi, domenica 7 dicembre 2025, nei pressi dell’uscita per l’ospedale Manzoni.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Secondo le prime informazioni un’auto si sarebbe ribaltata causando rallentamenti e code lungo tutta la tratta.

Lecco-Ballabio: strada temporaneamente chiusa per incidente

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e automedica, inizialmente allertati con codice rosso di massima gravità, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, che hanno gestito il traffico e svolto i rilievi del caso.

Due le persone coinvolte: un ragazzo di 29 anni e un minorenne. Fortunatamente, grazie alle rapide cure prestate sul posto, il loro quadro clinico non è risultato grave e sono stati stabilizzati per il trasporto in ospedale in codice verde.