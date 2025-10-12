Le religiose hanno abbandonato l'edificio alla vista delle fiamme. Sono state trasferite in municipio, a Perego. Per la notte hanno trovato ospitalità nell'Erbese

Sono state tratte in salvo tutte le religiose del monastero della Bernaga, a Perego, frazione di La Valletta Brianza, dopo il violento incendio che nella serata di sabato 11 ottobre 2025 ha devastato parte della struttura.

Le cause del rogo non sono ancora state accertate, anche se l’ipotesi più probabile è quella di un corto circuito. Le fiamme, ben visibili a chilometri di distanza, hanno illuminato la zona per tutta la serata.

Le fiamme divorano il monastero della Bernaga: salve tutte le suore

L’incendio sarebbe scoppiato intorno alle 19.30 di ieri sera. In quel momento le 21 suore del monastero si trovavano al piano inferiore per la preghiera, quando le grida di una consorella dal piano superiore le hanno allertate sulla presenza delle fiamme.

Dopo aver tentato, inutilmente, di domare il fuoco, le religiose hanno abbandonato l’edificio e allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente nove mezzi dei Vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento. Parte dell’immobile è andata distrutta.

In codice rosso sono arrivate anche tre ambulanze — della Croce Bianca di Merate, della Croce Rossa di Casatenovo e di Valmadrera — insieme a un’automedica. Solo una suora di 87 anni è stata soccorsa in codice verde, con lievi conseguenze.

Tutte le altre monache, in buone condizioni di salute, sono state accompagnate nel municipio di Perego, dove hanno trascorso la serata. Per la notte sono state poi ospitate presso una comunità religiosa nell’Erbese.

“Uniamoci nella preghiera per le monache della Bernaga — ha dichiarato don Fabio Biancaniello, parroco di Montevecchia e decano di Merate —. L’incendio, di vaste proporzioni, ha provocato molti danni. Le sorelle sono state evacuate e già da stasera saranno accolte in una comunità del decanato di Erba”.