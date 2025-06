Mattinata da incubo quella di oggi, giovedì 12 giugno 2025, per i pendolari lecchesi: la circolazione ferroviaria ha subito pesanti rallentamenti, con ritardi fino a 90 minuti e numerosi treni cancellati o deviati. A causare i disagi, i lavori di manutenzione sulla linea tra le stazioni di Carnate Usmate e Monza, che stanno impattando sull’intera direttrice Tirano–Sondrio–Lecco–Milano.

Lavori sulla linea, treni bloccati: ennesima mattinata da bollino rosso per i pendolari lecchesi

L’avviso è stato pubblicato direttamente sul sito di Trenord, che segnala come "la circolazione della direttrice è rallentata da lavori di manutenzione in corso tra le stazioni di CARNATE USMATE e MONZA. Ritardi medi di 90 minuti, possibili variazioni di percorso e cancellazioni". Gli aggiornamenti in tempo reale sono consultabili tramite app e sito ufficiale, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

Non solo la linea principale verso Milano: a essere coinvolte dai rallentamenti sono anche le tratte:

Lecco – Colico – Sondrio

Bergamo – Carnate – Milano

Lecco – Carnate – Milano Porta Garibaldi

In particolare su quest'ultima linea sono numerose le variazioni e le cancellazioni:

Variazioni: - 24814 (MILANO PORTA GARIBALDI 05:22 - LECCO 06:24) termina a CARNATE - 24820 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:52 - LECCO 07:54) parte da CARNATE - 24819 (LECCO 05:34 - MILANO PORTA GARIBALDI 06:38) termina a CARNATE - 24823 (LECCO 06:34 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:38) parte da CARNATE Cancellazioni: - 24816 (MILANO PORTA GARIBALDI 05:52 - LECCO 06:54) - 24818 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:22 - LECCO 07:24) - 24822 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:22 - LECCO 08:24) - 24821 (LECCO 06:04 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:08) - 24825 (LECCO 07:06 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:11) - 24827 (LECCO 07:36 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:38)

"Nel silenzio degli altoparlanti, dall'app di Trenord si legge la notizia che sono stati svolti in mattinata lavori di manutenzione della linea, conclusi alle 7.24, con la conseguenza che i principali treni che portano i pendolari sul posto di lavoro sono stati cancellati - commenta amareggiata Eleonora Lavelli di Azione Grande preoccupazione per l'inizio dell'estate in cui i lavori sulla linea S8 ed S9 si uniranno dall'interruzione della linea che da Lecco porta a Tirano. Una situazione critica e delicata che disincentiverà l'utilizzo dei mezzi pubblici a favore dell'auto privata".

I disagi hanno colpito centinaia di pendolari, molti dei quali si sono ritrovati bloccati in stazione o costretti a lunghi viaggi in piedi su convogli sovraffollati.