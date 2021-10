L'auto esce di strada e si ribalta, feriti i tre giovani a bordo

Nel meratese

E' successo a Imbersago, lungo la Sp56, intorno alle 5.30 di questa mattina

A Imbersago un'auto esce di strada, andando contro un tiglio e ribaltandosi. Feriti i tre giovani che si trovavano a bordo dell'autovettura. Articolo ripreso da primamerate.

L'auto esce di strada e si ribalta

E' successo a Imbersago, nelle prime ore di questa mattina di domenica 10 ottobre 2021, intorno alle 5.30. Un'auto con a bordo tre giovani ragazzi, due di 19 anni e uno di 21, si trovava lungo la Sp56, poco prima dell'accesso di Villa Moratti, quando è uscita di strada andando a scontrarsi contro un tiglio e ribaltandosi. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, al momento pare che sia coinvolta solo la loro autovettura.

Immediata la chiamata ai soccorsi

L'allertamento dei soccorsi è partito immediatamente. A raggiungere il luogo dell'incidente quattro autoambulanze e una squadra dei Vigili del fuoco di Lecco che si sono occupati di estrarre dall'autovettura i giovani rimasti incastrati. Fortunatamente nessuno dei tre coinvolti ha riportato gravi traumi: due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lecco e uno in codice verde all'ospedale di Merate. A seguito dell'incidente la Sp56 è rimasta chiusa per circa due ore e poi riaperta alle 7.30.

