Momenti da film quelli vissuti questa mattina, venerdì 14 novembre 2025, dagli agenti della Polizia locale di Nibionno.
Ladri su un’auto rubata a Valmadrera inseguiti dalla Polizia locale
Tutto è iniziato grazie a una segnalazione della centrale operativa della Polizia Stradale di Lecco, che aveva comunicato il passaggio di un’auto rubata pochi giorni fa a Valmadrera, nei pressi di Cibrone. La pattuglia della Polizia locale, impegnata in un normale controllo del territorio, è prontamente intervenuta riuscendo a intercettare il veicolo.
Alla vista degli agenti, il conducente non si è fermato, tentando più volte di speronare l’auto di servizio e dando il via a un inseguimento ad alta tensione. Dopo diversi chilometri, la fuga dei malviventi si è conclusa quando il veicolo ha terminato la corsa contro una staccionata nei boschi di Cibrone, al confine con Costa Masnaga.
I ladri, di origine magrebina, hanno cercato di dileguarsi tra i dirupi lungo la strada. Durante le verifiche sul veicolo, la Polizia ha recuperato diverse apparecchiature elettroniche appena rubate. L’auto è stata infine restituita al legittimo proprietario.