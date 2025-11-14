I ladri, di origine magrebina, hanno cercato di dileguarsi tra i dirupi lungo la strada. Durante le verifiche sul veicolo, la Polizia ha recuperato diverse apparecchiature elettroniche appena rubate.

Momenti da film quelli vissuti questa mattina, venerdì 14 novembre 2025, dagli agenti della Polizia locale di Nibionno.

Ladri su un’auto rubata a Valmadrera inseguiti dalla Polizia locale

Tutto è iniziato grazie a una segnalazione della centrale operativa della Polizia Stradale di Lecco, che aveva comunicato il passaggio di un’auto rubata pochi giorni fa a Valmadrera, nei pressi di Cibrone. La pattuglia della Polizia locale, impegnata in un normale controllo del territorio, è prontamente intervenuta riuscendo a intercettare il veicolo.

Alla vista degli agenti, il conducente non si è fermato, tentando più volte di speronare l’auto di servizio e dando il via a un inseguimento ad alta tensione. Dopo diversi chilometri, la fuga dei malviventi si è conclusa quando il veicolo ha terminato la corsa contro una staccionata nei boschi di Cibrone, al confine con Costa Masnaga.

I ladri, di origine magrebina, hanno cercato di dileguarsi tra i dirupi lungo la strada. Durante le verifiche sul veicolo, la Polizia ha recuperato diverse apparecchiature elettroniche appena rubate. L’auto è stata infine restituita al legittimo proprietario.