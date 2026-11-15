Aggiungi Prima Lecco alle tue fonti preferite

Aveva soltanto 14 anni, una vita ancora tutta da vivere, tante passioni e una curiosità che lo spingeva a scoprire continuamente cose nuove. Riccardo Sacchi, giovane di Merate, si è spento nella tarda serata di venerdì 13 novembre 2026, nella sua abitazione, dopo aver affrontato per circa otto mesi una malattia che, nonostante un primo intervento chirurgico e le cure, si è rivelata purtroppo inarrestabile. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito tutto il territorio Lecchese, la famiglia, gli amici e la scuola che frequentava. Riccardo era uno studente dell’Istituto Francesco Viganò di Merate, dove aveva iniziato il primo anno delle superiori dopo aver frequentato le scuole medie al Collegio Villoresi.

L’addio a Riccardo Sacchi, scomparso a soli 14 anni: il suo ricordo e il suo coraggio vivranno con l’associazione Talità Kum

La malattia non aveva cancellato la personalità e l’intraprendenza di Riccardo. Era un adolescente curioso, particolarmente appassionato di informatica, automazioni e tecnologia. Ma uno degli aspetti più significativi della storia di Riccardo riguarda ciò che ha voluto costruire proprio durante la malattia. Per questo aveva proposto ai genitori di creare un’associazione capace di aiutare altre famiglie che si fossero trovate nella stessa situazione. Nel settembre 2026 è nata così Talità Kum APS, un’associazione fondata dalla famiglia, insieme a Riccardo, al fratello e ad alcuni amici. Il nome deriva da un’espressione aramaica tratta dal Vangelo di Marco, che significa: “Fanciulla, io ti dico: alzati!”. L’obiettivo è stare accanto ai bambini e ai ragazzi che affrontano situazioni di malattia o disabilità e alle loro famiglie, offrendo sostegno concreto e aiutandole ad affrontare le difficoltà quotidiane. Un impegno che racconta molto della sua personalità: anche in un momento in cui avrebbe avuto ogni ragione per pensare soltanto a sé stesso, Riccardo aveva scelto di dedicare energie e creatività a un progetto rivolto a chi stava vivendo difficoltà simili alle sue.

La notizia della sua dipartita è stata data dall’Istituto Francesco Viganò, che ha voluto ricordarlo attraverso un messaggio rivolto alle famiglie e agli studenti: “Con profondo dolore, l’intera comunità scolastica dell’Istituto Francesco Viganò comunica la prematura scomparsa del nostro studente Sacchi Riccardo”. Nel messaggio, la direzione, i docenti, il personale ATA e tutti gli studenti hanno espresso vicinanza e affetto alla famiglia e ai suoi cari, partecipando al loro immenso dolore. Anche Merate si stringe attorno a mamma Martina, papà Matteo e al fratello Gabriele, ai quali stanno arrivando numerosissimi messaggi di cordoglio e gesti di vicinanza e grande affetto.

L’ultimo saluto a Riccardo sarà celebrato domani, lunedì 16 novembre 2026, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Sartirana, frazione di Merate.