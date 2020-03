La banda suona la musica degli Addams… in videoconferenza VIDEO

E’ un piccolo regalo, quello che la banda di Airuno ha voluto fare ai nostri lettori. Un’esibizione molto particolare della celebre musica della Famiglia Addams… in videoconferenza.

La banda suona gli Addams

“Abbiamo creato il breve video allegato per alleviare un po’ di preoccupazione in questo momento così delicato” ci hanno scritto i volontari del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Airuno. Sedici componenti, ognuno a casa propria e con il proprio strumento, a comporre un’esibizione davvero ben riuscita. Con tanto di celebre schiocco di dita perfettamente in simultanea. Che dire… bravissimi! Un bel messaggio di speranza in un momento molto difficile per tutto il territorio.