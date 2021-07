Italia Campione d'Europa: Lecco esplode, feste (e qualche eccesso) in tutta la provincia. 29enne ferito con un vetro in una lite

Italia Campione d'Europa di nuovo ai rigori, di nuovo dopo 120 minuti al cardiopalma, Inghilterra-Italia è finita 3-4a Wembley. L'Italia ha vinto il Campionato Europeo 2020,il suo primo torneo continentale dopo 53 anni. I tempi regolamentari si erano chiusi 1-1, reti inviolate invece durante i supplementari. E' stata una notte di grandi festeggiamenti, da Lecco a Merate passando per Casatenovo la Valle San Martino, per un successo insperato, giunto dopo una partita tesissima e l'emozionante lotteria dei calci di rigore. All'ultimo penalty parato da Donnarumma in tanti sono scesi in strada e nelle piazze con bandiere tricolore, fuochi d'artificio e fumogeni per festeggiare una vittoria storica.

Italia Campione d'Europa: Lecco esplode

Grande la festa in città Lecco, dove all'ultimo rigore sbagliato dagli inglesi è esplosa la festa nelle piazza del centro.

Le foto di una notte magica

Tanti festeggiamenti

Feste a Merate

Festa a Varenna

Notte di eccessi

Una notte azzurra che è a tratti diventata anche rossa, con diversi interventi di forze dell'ordine in tutta la provincia per intossicazioni alcoliche (a Monticello e Colico dove è finito in ospedale un ragazzino di 16 anni), risse e aggressioni a Colico e Brivio e persino un 29enne che è finito in ospedale ferito d un'arma. E' successo a Premana nel cuore delle notte, intorno alle 3 e mezza. Inizialmente si è temuto il peggio tanto che i sanitari, ovvero gli uomini del 118 e i volontari della Cri di Premana si sono mobilitati con il codice rosso. Fortunatamente il quadro clinico del giovane, che ha riportato ferite da arma, dopo le prime cure è apparso meno molto meno grave. Il ferito è stato trasportato in codice verde a Gravedona. Sul caso indagano i Carabinieri intervenuti in paese, ma secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato ferito durante una lite da un coccio di vetro