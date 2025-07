questura di lecco

Con il titolo deciso e inequivocabile “Io non ci casco!”, prende il via la nuova campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato contro le truffe ai danni delle persone anziane. Un’iniziativa importante, volta a contrastare un fenomeno purtroppo in continua crescita, che mira a colpire i soggetti più fragili della società.

“Io non ci casco!” – La nuova campagna della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani

La campagna, lanciata attraverso uno spot video disponibile sul sito istituzionale e sui canali social della Polizia, (ad esempio sulla pagina fb della Questura di Lecco) racconta con tono semplice ma efficace due delle truffe più comuni: quella del finto corriere e quella dell’amico complice che chiede denaro urgente per conto di un familiare, fingendo un grave incidente.

Protagonista dello spot è Gina, un’anziana che dimostra grande prontezza e consapevolezza. A ogni tentativo di raggiro, reagisce con fermezza: non apre la porta, chiama la Polizia e contribuisce direttamente all’arresto del malvivente. Un messaggio forte, che ribalta lo stereotipo dell’anziano come vittima passiva e lo trasforma in cittadino attivo e informato.

A rafforzare il messaggio arriva, nel finale del video, la voce autorevole di Myrta Merlino, testimonial della campagna, che invita tutti – anziani, familiari, vicini di casa – a non abbassare la guardia e a rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine in caso di dubbi o tentativi di truffa.

Il cuore del progetto è la prevenzione, che passa attraverso la comunicazione diretta, il coinvolgimento della comunità e la condivisione delle informazioni. Non si tratta solo di tutelare gli anziani, ma di educare l’intera rete sociale – figli, nipoti, vicini – affinché diventi un baluardo contro i raggiri.

Con “Io non ci casco!”, la Polizia di Stato lancia un appello alla responsabilità collettiva, ricordando che la sicurezza si costruisce insieme, un gesto alla volta: con un consiglio dato al momento giusto, una telefonata, o semplicemente prestando attenzione a chi ci sta vicino.