Dalle prime informazioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario. In seguito al tragico avvenimento, Trenord ha sospeso la circolazione dei treni tra le stazioni di Calolziocorte- Olginate e Carnate-Usmate per consentire l'intervento delle autorità giudiziarie

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Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 novembre 2026, alla stazione di Cernusco Lombardone: una persona è stata investita e uccisa da un treno in transito. In seguito all’arrotamento, la linea ferroviaria Milano-Lecco è risulta interrotta.

Investito dal treno: linea ferroviaria interrotta

L’allarme ai soccorsi è scattato poco prima delle 15: la circolazione ferroviaria è stata immediatamente bloccata e sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica, oltre ai Vigili del fuoco.

Purtroppo per la persona investita dal treno non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate in seguito al terribile impatto. Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente, anche se, dalle prime informazioni, sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario.

In seguito al tragico avvenimento, Trenord ha sospeso la circolazione dei treni tra le stazioni di Calolziocorte- Olginate e Carnate-Usmate per consentire l’intervento delle autorità giudiziarie.