Tragedia nella prima mattinata di oggi, venerdì 23 giugno 2023 a Olgiate Molgora dove una donna è stata investita e uccisa dal treno 2816 partito da Milano e diretto a Sondrio.

Investita e uccisa dal treno: tragedia in stazione a Olgiate

Il terribile incidente, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuto poco prima delle 9. Immediato è scattato l'allarme e sul posto, con il codice rosso di massima gravità, si sono diretti i volontari della Croce Bianca di Merate sull'ambulanza e gli uomini del 118 su automedica e auto infermieristica. Mobilitati anche i Vigili del Fuoco di Lecco.

Nonostante lo spiegamento di uomini e mezzi di soccorso per la donna non c'è stato nulla da fare. Come detto spetterà ai Carabinieri e agli agenti della Polfer accertare le cause del fatale investimento anche se non si può escludere che alla base della tragedia ci sia un gesto volontario.

Interrotta la linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano tra Calolzio e Olgiate

Al momento la linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano è interrotta. "La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa tra le stazioni di OLGIATE-CALCO-BRIVIO e CALOLZIOCORTE OLGINATE in seguito all'investimento di una persona da parte del treno 2816 (MILANO CENTRALE 08:20 - SONDRIO 10:20) - si legge sul sito di Trenord - Sono in corso gli accertamenti da parte delle Autorità competenti".

Treni coinvolti:

- 2816 (MILANO CENTRALE 08:20 - SONDRIO 10:20)

- 2817 (SONDRIO 07:41 - MILANO CENTRALE 09:40) effettua percorso via Bergamo

- 24826 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:22 - LECCO 09:24)

- 24828 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:52 - LECCO 09:54)

- 24831 (LECCO 08:36 - MILANO PORTA GARIBALDI 09:38)