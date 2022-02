Intossicazione etilica, soccorsi due giovani

A Merate e Verderio

Nella notte appena trascorsa.

Due interventi per intossicazione etilica nella notte appena trascorsa: è successo a Merate e Verderio.

Intossicazione etilica, due soccorsi

Il primo intervento è avvenuto a Verderio (ex Inferiore) poco dopo le 4.20, in via Cesare Battisti. I soccorritori della Croce Bianca di Merate hanno prestato soccorso a un 26enne colto da malore a causa del consumo eccessivo di bevande alcoliche: è stato trasportato all'ospedale Mandic in codice verde.

Il secondo si è verificato invece poco prima delle 6 di questa mattina in via Spluga a Merate. L'intervento dell'autoambulanza della Croce Bianca, in codice giallo, si è tuttavia concluso in posto senza dover trasportare il 23enne intossicato dall'alcol in ospedale.