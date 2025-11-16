Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre2025 , due giovani ventenni sono stati soccorsi a Lecco e Osnago per intossicazione etilica.

Intossicati dall’alcol: soccorsi due ventenni

Il primo intervento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in piazza Garibaldi Giuseppe, nel capoluogo, dove un ragazzo di 20 anni ha necessitato dell’intervento dei soccorsi. Sono stati allertati Questura di Lecco e sul posto, in codice giallo, è intervenuto il personale della Croce San Nicolò. Il codice assegnato è stato verde, indicando che le condizioni del giovane non erano critiche

Il secondo episodio si è verificato in via Statale, sempre a Osnago, coinvolgendo un altro ragazzo di 20 anni. Anche in questo caso è stata mobilitata l’ambulanza di base della Croce Bianca di Merate, ma il giovane non è stato trasportato in ospedale, ricevendo comunque l’assistenza necessaria sul posto.

Ma cosa è una intossicazione etilica

Parliamo spesso di intossicazioni etiliche ma di cosa si tratta esattamente? L’intossicazione da alcol si presenta in seguito all’ingestione di un’importante quantità di alcol in un tempo limitato. L’intossicazione da alcol può presentarsi in forma lieve e si risolve in mal di testa, nausea e inappetenza il giorno successivo, ma può anche degenerare e richiedere l’intervento di personale sanitario qualificato. In una prima fase l’intossicazione da alcol si caratterizza per uno stato di esaltazione o eccessiva euforia e si manifesta con i seguenti sintomi:

Odore alcolico del respiro

Rossore al viso

Occhi lucidi

Polso e respiro aumentati di frequenza

Perdita dei freni inibitori

Logorrea

Agitazione psicomotoria

Nausea e vomito

Alla fase di esaltazione segue uno stadio di depressione con:

Difficoltà a mantenere l’equilibrio

Balbettio

Ipotermia

Nei casi più gravi, paralisi respiratoria e rischio di coma

Cosa fare in caso di intossicazione da alcol?

Se le funzioni vitali non sono compromesse è consigliabile tenere la persona ubriaca sotto osservazione, offrirgli eventualmente qualcosa di leggero da mangiare (se non è presente vomito) e tenerla al caldo.

In caso di vomito è bene mettere il paziente in posizione laterale, evitando così l’accidentale inalazione del vomito e il rischio di soffocamento.

Nei casi più gravi bisogna recarsi in un pronto soccorso o chiamare un’ambulanza.

È importante fornire ai soccorsi le seguenti informazioni:

Quale bevanda alcolica è stata assunta, in quale quantità e in quale lasso di tempo .

alcolica è stata assunta, in quale e in quale lasso di . Se l’assunzione è avvenuta a stomaco vuoto o pieno.

Se il paziente soffre di patologie specifiche , soprattutto malattie epatiche o metaboliche.

, soprattutto malattie epatiche o metaboliche. Se sono stati assunti anche farmaci o droghe.

Vista la mancanza di lucidità della persona ubriaca è importante non perderla mai di vista e prestare attenzione che non faccia del male a sé e agli altri.

Cosa non fare in caso di intossicazione da alcol?

È consigliabile evitare che il soggetto consumi alimenti zuccherati, questi infatti possono aumentare la gradazione alcolica.