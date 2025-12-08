Notte movimentata quella tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 per i soccorsi nella provincia di Lecco, dove in due distinti interventi i sanitari della Soreu Laghi sono stati chiamati a gestire casi di intossicazione etilica che hanno coinvolto due ragazzi poco più che maggiorenni.

Intossicati dall’alcol: due giovani soccorsi nella notte e portati in ospedale

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 3 a Suello in un locale situato nei pressi della SS36. Qui i soccorritori hanno assistito un giovane di 23 anni in evidente stato di intossicazione alcolica. Sul posto è intervenuta l’ambulanza. Il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Erba, per ulteriori accertamenti.

Secondo intervento mezz’ora più tardi a Barzago, in via Don Giacinto Dell’Acqua 26. Un giovane di 19 anni è stato trovato in stato di intossicazione etilica. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo. Il ragazzo, è stato trasportato all’ospedale di Erba per un monitoraggio medico più approfondito.

I due episodi, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, confermano come l’abuso di alcol tra i giovani continui a rappresentare un’emergenza per il territorio, soprattutto nelle ore notturne e nei weekend. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze più gravi.