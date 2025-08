Forza lORENZO!

Dopo il grave trauma cervicale subito a Essen, Lorenzo lotta in terapia intensiva. La Federazione Ginnastica d’Italia aggiorna sul quadro clinico. La Ghislanzoni GAL di Lecco avvia una raccolta fondi per garantirgli cure, assistenza e riabilitazione.

Un salto, un esercizio come tanti. Poi l’impatto, la caduta, il silenzio. Da quel momento, la vita di Lorenzo Bonicelli è cambiata radicalmente.

Il 23enne ginnasta di Abbadia della Ghislanzoni Gal di Lecco e, in gara per l’Italia alle Universiadi Estive di Ginnastica Artistica a Essen, in Germania, ha subito un grave infortunio durante l’esercizio agli anelli nel concorso a squadre del 23 luglio. Operato d’urgenza al Policlinico Universitario della città tedesca, Lorenzo è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

#insiemeaBonni: la gara più importante di Lorenzo Bonicelli. La Ghislanzoni Gal lancia una raccolta fondi per sostenerlo

Le informazioni cliniche ufficiali sono state fornite dalla Federazione Ginnastica d’Italia, che segue costantemente l’evolversi della situazione attraverso contatti diretti con i medici tedeschi. Il bollettino diffuso segnala un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta chirurgicamente in modo tempestivo. Rimane però un danno neurologico, la cui entità è ancora impossibile da definire. Per facilitare la respirazione, è stata praticata una tracheotomia. Le sue condizioni generali sono stabili, e il giovane è vigile, costantemente assistito dai genitori, Vania e Simone, e dalla fidanzata Lisa, giunti da Abbadia Lariana subito dopo l’incidente.

Il professor Andrea Ferretti, direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, si è recato personalmente a Essen per un consulto con l’équipe neurochirurgica e ha già avviato le pratiche per il trasferimento di Lorenzo in un centro di riabilitazione in Italia, non appena le sue condizioni lo permetteranno.

Accanto a Lorenzo, oltre alla famiglia e alla adorata fidanzata, fin dal primo momento, c’è anche la sua casa sportiva: la Ghislanzoni GAL di Lecco, la società dove è cresciuto, si è allenato, ha sognato. È proprio la società lecchese a lanciare ora un appello accorato, accompagnato da una raccolta fondi su GoFundMe per aiutarlo concretamente nel lungo e complesso percorso che lo attende: cure specialistiche, fisioterapia, supporto psicologico, attrezzature e assistenza quotidiana. Perché oggi Lorenzo ha bisogno della stessa forza che ha sempre donato agli altri.

Ecco il testo integrale dell’appello pubblicato dalla società:

“Lorenzo Bonicelli è uno di quei ragazzi che lasciano il segno, in pedana e fuori. Nato e cresciuto nella nostra società, la Ghislanzoni GAL di Lecco, ha sempre incarnato i valori più belli dello sport: impegno, sacrificio, passione e umanità.

Alle Universiadi di Ginnastica Artistica 2025, Lorenzo ha subito un grave infortunio. In un attimo, tutto si è fermato. Quel corpo che per anni ha allenato con dedizione e coraggio si è spezzato proprio mentre, come sempre, stava dando tutto sé stesso.

È un colpo durissimo. Per lui, per chi gli vuole bene, per chi ha condiviso con lui fatiche, sogni, gioie e battaglie quotidiane. In questo momento di grande incertezza, una sola cosa è chiara: Lorenzo merita di essere sostenuto. Per l’atleta che è, ma soprattutto per la persona straordinaria che tutti conosciamo.

Serio, generoso, disponibile, determinato. Sempre pronto a incoraggiare un compagno, a tendere una mano a un amico, a non arrendersi mai. Ogni allenamento, ogni sacrificio è stato per lui un passo verso quell’obiettivo massimo che rincorre fin da bambino. E noi, che lo abbiamo visto crescere giorno dopo giorno, sappiamo quanto meriti di tornare a lottare, più forte di prima.

Ora è il momento di restituirgli un po’ di quel bene. Il percorso di recupero sarà lungo e complesso, e ogni contributo può fare la differenza: per garantirgli le cure migliori, per dargli forza, per aiutarlo a guardare avanti.

Sosteniamo insieme Lorenzo.

Perché chi ha sempre dato tutto, ora ha bisogno di noi.

#insiemeaBonni"

PER SOSTENERE CLICCA QUI