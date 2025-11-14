I Carabinieri hanno trovato 37 grammi di cocaina suddivisi in dosi, 114 grammi di hashish, quattro telefoni cellulari e 745 euro in contanti

Paura sulla Statale 36 nella mattinata di mercoledì 12 novembre 2025: un inseguimento ad alta velocità si è trasformato in un vero e proprio incidente spettacolare, con un’auto che si è ribaltata più volte prima di schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Inseguimento sulla Statale 36: arrestati due pusher

A bordo, due giovani di 28 anni, un uomo e una donna di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, che sono stati immediatamente arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Seregno.

Tutto è iniziato a Carate Brianza, quando una pattuglia ha intimato l’alt a un veicolo sospetto. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato tentando la fuga lungo diversi chilometri della Statale 36 che collega le province di Lecco e Monza. L’inseguimento si è concluso a Briosco, con l’auto fuori controllo e i militari costretti a bloccare il fuggitivo a piedi.

Come riportano i colleghi di Primamonza durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato 37 grammi di cocaina suddivisi in dosi, 114 grammi di hashish, quattro telefoni cellulari e 745 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’uomo è stato anche segnalato per guida senza patente.

Il giudice ha convalidato l’arresto per entrambi, che restano in attesa del processo. Gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.