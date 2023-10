Indice della criminalità 2023: Lecco è al 59esimo posto. Spiccano le percosse

Come ogni anno la redazione del Sole 24 Ore ha pubblicato l'indagine sull'Indice della Criminalità. Uno studio, basato sui dati forniti dal Ministero dell'Interno, sulla qualità della vita nel 2023 nelle città italiane. E nel report Lecco figura al 59esimo posto nella classifica generale. (Qui la fotografia della situazione dello scorso anno)

La classifica annuale del quotidiano economico che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente, in rapporto alla popolazione residente. 10.070 le denunce presentate nel Lecchese e lo scorso anno, ovvero 3.032,7 ogni 100mila abitanti

Tra i dati che balzano all'occhio, per quanto riguarda la nostra provincia, un non lusinghiero 12 posto per le Percosse con 124 denuncia totali, ovvero 37,3 per ogni 100mila abitanti. Lecco figura nella top ten negativa anche per quanto riguarda la Violazione della Proprietà intellettuale.

Omicidi volontari consumati : 75° posto

: 75° posto Omicidi colposi : 64° posto

: 64° posto Tentati omicidi : 98° posto

: 98° posto Violenze sessuali : 91° posto

: 91° posto Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile : 90° posto

: 90° posto Minacce : 46° posto

: 46° posto Percosse : 12° posto

: 12° posto Lesioni dolose : 76° posto

: 76° posto Danneggiamenti : 27° posto

: 27° posto Incendi : 34° posto

: 34° posto Incendi boschivi : 43° posto

: 43° posto Furti : 54° posto

: 54° posto Rapine : 44° posto

: 44° posto Stupefacenti : 106° posto

: 106° posto Truffe e frodi informatiche : 23° posto

: 23° posto Delitti informatici : 24 posto

: 24 posto Associazione per delinquere : 87° posto

: 87° posto Associazione di tipo mafioso : 57° posto

: 57° posto Estorsioni :65° posto

:65° posto Danneggiamento seguito da incendio : 49° posto

: 49° posto Riciclaggio e impiego di denaro : 103° posto

: 103° posto Contraffazione di marchi e prodotti industriali : 101° posto

: 101° posto Contrabbando : 57° posto

: 57° posto Usura : 37° posto

: 37° posto Violazione alla proprietà intellettuale 10° posto

La provincia meno sicura di tutta Italia

Nella classifica generale delle province italiane, Milano è risultata essere quella meno sicura di tutta la Penisola. A seguire – su questo poco invidiabile podio – Rimini, e la capitale Roma.

In Italia furti e rapine di strada tornano a salire, mentre rallenta la corsa dei reati informatici (-14% nel 2023), i furti con strappo sono il 7% in più di quelli rilevati nel 2019, le denunce di percosse sono aumentate del 12%, le rapine in pubblica via del 13% e le estorsioni del 34%.

Sono questi i trend più rilevanti che emergono dai dati del Viminale sulle denunce. Nel primo semestre 2023, inoltre, sono cresciuti anche i furti con destrezza e quelli di motocicli e autovetture. Interessante notare come la criminalità predatoria fosse in calo da oltre un decennio, anche prima del crollo rilevato negli anni della pandemia per effetto delle restrizioni negli spostamenti.

