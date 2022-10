Indice di criminalità: Lecco è tra i pochi territori italiani a peggiorare

Quali sono le città più pericolose di Italia? E Lecco come si piazza in questa "mappa del crimine"? Le risposte arrivano dalla indagine sull'indice di criminalità pubblicata oggi, lunedì 3 ottobre 2022 dal Sole 24 ore. I risultati, che emergono dalle statistiche del 2021 estratte dalla banca dati interforze dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, dimostrano che Lecco si trova in posizione 54 con 9.870 delitti denunciati, pari a 2.969 ogni 100mila abitanti.

Indice di criminalità

La performance peggiore per Lecco riguarda le truffe informatiche (oltre 600 denunce ogni 100mila abitanti). Male anche sul fronte dei furti, in particolare quelli in abitazione: la nostra provincia è 14esima su 107 con oltre 300 denunce ogni 100mila abitanti.

Posizioni non certo esaltanti in classifica anche per le denunce per violenze sessuali (siamo 42esimi su 107) e furti di autovetture (Lecco è 41esima). Siamo invece in fondo alla classifica, e per una volta è un bene, per quanto riguarda le associazioni per delinquere.

Ma al di là dei numeri assoluti, a destare preoccupazione è il peggioramento della situazione. Se infatti a livello italiano la mappa dei delitti commessi e denunciati evidenzia un trend in calo dei reati (confrontando i dati 2021 con quelli del 2019, prima della pandemia, si registra una diminuzione generalizzata in termini quantitativi degli illeciti) a Lecco purtroppo è avvenuto il contrario.

Nella precedente classifica Lecco risultava in posizione 58 con 8.988 denunce, pari a 2.669,6 ogni 100mila abitanti.

Milano la città con il maggior tasso di criminalità

Tra le 107 province in testa nell’Indice della criminalità 2022 del Sole 24 Ore pubblicato sul Sole 24 Ore di lunedì 3 ottobre si conferma Milano, il territorio con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, in particolare nei negozi e nelle auto in sosta; la città metropolitana è settima per denunce di violenze sessuali; seconda per rapine in pubblica via; terza per associazioni per delinquere.

In generale nella classifica seguono altre grandi città: tra le prime dieci classificate infatti ci sono anche Torino (3ª), Bologna (4ª), Roma (5ª), Firenze (7ª) e Napoli (10ª).

A differenza che a Lecco nelle grandi città come detto i reati sono in calo: Milano, per esempio, ha messo a segno un -11,8%, mentre Roma è a -6,8%; Firenze, Venezia e Bologna sono le grandi città con la flessione più marcata, pari al -24,6%, -17,8% e -15,3 per cento.

La situazione in Lombardia

Di Milano abbiam già detto quindi concentriamoci sui nostri confinanti: Monza che è 51esima e Bergamo che è in 52esima posizione, stanno "peggio" di noi. Sondrio 98esima e Como 83esima.

E il resto della Lombardia? Pavia è 14esima, Brescia è in 17esima posizione, Varese 44esima Mantova 62esima, Cremona 79esima, Lodi 87esima,