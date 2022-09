Incredibile aggressione: 22enne colpita da uno schiaffo in faccia da uno sconosciuto che poi fugge

Colpita da schiaffo in faccia assestato da uno sconosciuto che poi è fuggito in auto. Vittima dell'incredibile aggressione una 22enne che, medicata in ospedale ha rimediato una prognosi di otto giorni. Tutto è accaduto giovedì scorso a Brivio. Un episodio inquietante come lo è stata l'aggressione subita da un giovane di Olginate che è stato massacrato di botte, anche in quel caso da uno sconosciuto che gli aveva chiesto, e si era visto negare un passaggio in auto la scorsa settimana.

Incredibile aggressione: schiaffo in faccia da uno sconosciuto che poi fugge

La giovanissima, giovedì scorso, ha sporto denuncia ai Carabinieri. Ai militari ha raccontato che mentre si trovava in piazza Nuova a Brivio le si è avvicinato un ragazzo che non aveva mai visto prima. Senza dirle nemmeno una parola, l'ignoto le ha dato un forte schiaffo sul viso e si è allontanato subito dopo, salendo a bordo della propria automobile e andandosene come se niente fosse.

Ben otto giorni di prognosi per la 22enne

Sconvolta e spaventata, la ragazza è andata in Pronto soccorso, dove le hanno attribuito 8 giorni di prognosi per trauma commotivo.

Il giorno successivo è scattata immediatamente la denuncia ai Carabinieri, ma poco si sa ad oggi dell’aggressore: spetterà alle forze dell’ordine, con l'aiuto delle telecamere locali e di eventuale testimoni, portare avanti le indagini per scoprire chi sia il responsabile dell’insensato atto di violenza.