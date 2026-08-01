Incidenti nella notte: tre interventi per i Vigili del Fuoco

I sinistri si sono verificati a Brivio, Lecco e Oggiono e si sono conclusi con il trasporto in ospedale dei coinvolti

Tre incidenti nella notte nel Lecchese: tre interventi per i Vigili del Fuoco, di cui uno molto complesso a Brivio.

Incidenti nella notte, intervengono i Vigili del Fuoco

Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, intervenuti su tre distinti incidenti stradali nei Comuni di Lecco, Oggiono e Brivio.

Il primo intervento si è reso necessario a Lecco, in via Adamello, dove una donna di 31 anni è rimasta coinvolta in un sinistro ed è stata poi trasportata all’ospedale Manzoni in codice giallo, indicante una media gravità.

Il secondo intervento è avvenuto invece a Oggiono, in seguito ad un ribaltamento, che ha visto coinvolta una donna di 42 anni e una bimba di soli 3, fortunatamente trasportate in ospedale in codice verde.

L’intervento più delicato si è svolto a Brivio, dove le squadre dei Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie idrauliche per liberare una persona rimasta bloccata in auto in seguito ad un violento sinistro avvenuto in via per Airuno. Tre in questo caso le persone coinvolte, trasferite negli ospedali di Lecco e Bergamo.

​In tutti i sinistri i Vigili del Fuoco hanno garantito la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.