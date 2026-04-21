Tre mezzi e cinque persone coinvolte: mobilitati sanitari, forze dell'ordine e Vigili del fuoco

Grave incidente stradale nella primissima mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026 intorno alle 07:30, lungo via per Annone, ovvero la Strada Provinciale 49, nel tratto tra Oggiono e Annone Brianza poco dopo la zona dell’Eurospin.

Incidente tra Oggiono e Annone: auto ribaltata, coinvolto anche un bambino di 10 anni

Nell’incidente, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, sono rimasti coinvolti tre mezzi e si è registrato il ribaltamento di un’auto.

Il sinistro ha coinvolto cinque persone, tra cui anche un bambino di 10 anni. A bordo dei veicoli si trovavano inoltre un giovane di 19 anni, un uomo di 50 anni, un uomo di 88 anni e una donna di 23 anni.

Sul posto, mobilitati inizialmente con il codice rosso di massima gravità, sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con diverse unità: due ambulanze della Croce Verde di Bosisio Parini e dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un’auto infermieristica con a bordo il personale del 118.

Presenti anche i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri della Compagnia di Merate, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Tutti i feriti sono stati assistiti e presi in carico dai sanitari. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi traumi.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti e code in entrambi i sensi di marcia, con pesanti disagi alla circolazione lungo la direttrice tra Oggiono e Annone Brianza nelle prime ore della mattinata.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.