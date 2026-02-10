Questa mattina, martedì 10 febbraio 2026, un incidente si è verificato allo sbocco del Monte Barro, prima delle ore 8. Fortunatamente non sono stati registrati feriti gravi, ma l’evento ha causato rallentamenti significativi e lunghe code in direzione Lecco.

Incidente tra Barro e Ponte Manzoni: traffico in tilt verso Lecco

Gli incolonnamenti interessano sia le strade provinciali sia la galleria del Monte Barro, con pesanti ripercussioni sulla viabilità locale. Secondo le ultime rilevazioni, intorno alle 9 il tratto della Statale 36 tra Annone Brianza e Lecco richiede quasi 40 minuti di percorrenza.

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi per evitare rallentamenti.