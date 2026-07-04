Un uomo di 46 anni e il figlio 17enne sono rimasti feriti oggi, sabato 4 luglio 2026, a Dorio lungo la provinciale.

Incidente stradale, feriti padre e figlio

A preoccupare maggiormente sono le condizioni del padre, trasportato in ospedale in codice rosso, indice di un quadro clinico particolarmente grave.

Più lievi i traumi per il figlio, che era sul sellino posteriore della moto condotta dal 46enne.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica, sulla quale sono un corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, padre e figlio stavano viaggiando in direzione Colico quando sono stati urtati da un’auto che li ha fatti rovinare sull’asfalto.

Non appena ricevuta la richiesta di intervento, erano le 16.30 passate da una manciata di minuti, la centrale operativa del servizio di emergenza e urgenza sanitaria ha inviato sul posto due ambulanze del Soccorso Bellanese che hanno trasportato i feriti in ospedale. Il padre è stato portato a Gravedona, il 17enne a Lecco.

Per permettere i soccorsi ai feriti e i rilievi, il traffico è stato interrotto e si sono formati rallentamenti e code.