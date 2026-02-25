Tragico incidente sulla statale, morti due uomini. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, a Calco, lungo la Ss342 Dir, che in quel tratto prende il nome di via Nazionale, sui curvoni che portano verso Beverate.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto un camion diretto verso Merate e tre automobili, tutte gravemente danneggiate. Uno dei veicoli si sarebbe anche ribaltato a seguito dell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato innescato dal conducente di 51 anni di una Fiat Panda bianca che, provenendo da Largo Pomeo in direzione Beverate, per cause ancora da accertare avrebbe invaso la corsia opposta. Dopo aver urtato un’utilitaria, una Toyota Aygo bianca, quest’ultima è uscita di strada senza però provocare conseguenze alla conducente.

Proseguendo nella manovra, l’auto del 51enne si è scontrata frontalmente con una seconda Fiat Panda, di colore verde, guidata da un uomo di 66 anni che procedeva nella direzione opposta. L’impatto tra le due vetture è stato devastante: entrambi i conducenti sono deceduti sul colpo.

Incidente mortale sulla Ss342 Dir: due uomini perdono la vita nello scontro frontale

Nella carambola successiva, le due auto hanno poi colpito una Ford Puma bianca con a bordo una giovane coppia. Il veicolo è quindi finito contro il mezzo pesante che viaggiava verso Merate.

L’allarme è scattato immediatamente e la centrale operativa di AREU ha inviato sul posto, in codice rosso, due ambulanze — provenienti da Calolziocorte e Besana Brianza — oltre a un’automedica. È stato inoltre attivato l’elisoccorso partito da Milano.

All’arrivo dei soccorritori, le condizioni di due persone sono apparse subito disperate. Per il 51enne e per il 66enne non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso, nonostante i tentativi di rianimazione anche da parte dei presenti.

I due giovani a bordo della Ford, un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 26, hanno riportato ferite: il conducente ha subito traumi al volto e all’addome, mentre la passeggera ha riportato un trauma al bacino. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare le persone rimaste intrappolate tra le lamiere e mettere in sicurezza l’area, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Merate e alla Polizia Locale.

È intervenuto anche il personale veterinario di ATS Brianza, poiché nello scontro sarebbe rimasto coinvolto un cane presente su una delle vetture.

La circolazione lungo la statale è stata temporaneamente interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi. La chiusura ha provocato pesanti disagi alla viabilità, con code in entrambe le direzioni; in direzione Lecco il traffico ha raggiunto anche il territorio di Airuno.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità, senza escludere al momento nessuna ipotesi, dal sorpasso azzardato a un possibile malore.