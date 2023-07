Incidente mortale a Calco: 53enne senza scampo dopo uno schianto auto moto

Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 5 luglio 2023: un 53enne, Raffaele Manzoni di Villa d'Adda ,ha perso la vita in un incidente mortale a Calco. Il terrificante sinistro, uno scontro auto moto, si è verificato una manciata di minuti prima delle 9 in via Nuova Provinciale.

Incidente mortale a Calco: 53enne muore in uno schianto auto moto

Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del terribile incidente che non ha lasciato scampo al centauro di 53 anni: quel che è certo è che l'impatto tra la due ruote dell'uomo e una Lancia Y, avvenuto all'altezza della frazione di Arlate, è stato devastante. L'uomo è stato sbalzato sull'asfalto con violenza inaudita ed è rimasto incastrato sotto il veicolo.

Subito è partita la richiesta di aiuto che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. La gravità della situazione è apparsa immediatamente chiara tanto che i sanitari sono stati mobilitati con il codice rosso di massima gravità. A Calco sono giunti gli uomini del 118 sull'auto medica e i Volontari del Soccorso di Calolzio sull'ambulanza.

Non solo ma nel tentativo, purtroppo rivelatosi vano di salvare la vita al 53enne è stato fatto alzare in volo da Milano anche l'elicottero con a bordo l'equipe di Areu.

Ad Arlate sono giunti anche Vigili del fuoco, Carabinieri e agenti della Polizia Municipale. Purtroppo le condizioni dell'uomo erano troppo gravi e ai medici non è rimasto che il compito di constatare il decesso.