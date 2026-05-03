Tragedia sull’autostrada A7 Serravalle–Genova, dove un ragazzo di 26 anni, motociclista originario di Lecco e residente a Milano, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto ieri, sabato 2 maggio 2026.

Incidente in galleria sull’A7: morto un 26enne di Lecco

Lo schianto si è verificato intorno alle 17.15 all’interno della galleria Delle Piane nord, al chilometro 119+100, nel tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, ancora in fase di verifica, il giovane avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto mentre percorreva la corsia di marcia in galleria. Dopo la caduta sarebbe stato sbalzato violentemente dal mezzo, andando a impattare prima contro la parete del tunnel e poi sull’asfalto. Subito dopo è sopraggiunta un’auto che non è riuscita a evitarlo, travolgendolo.

L’impatto è stato devastante. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per il 26enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto pochi minuti dopo l’incidente.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e la gestione dell’emergenza da parte della polizia stradale di Sampierdarena, coordinata dalla dirigente Paola Zappavigna, è stato necessario chiudere il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, oltre all’entrata di Bolzaneto verso nord.

La circolazione è andata rapidamente in tilt: si sono formati circa tre chilometri di coda con veicoli fermi all’interno del tratto chiuso, mentre i rallentamenti hanno interessato anche la diramazione con la A12 Genova–Sestri Levante. Agli automobilisti bloccati sono state distribuite bottigliette d’acqua.

La motocicletta del giovane è rimasta completamente distrutta nel punto dell’impatto. Gli accertamenti della polizia proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause della perdita di controllo del mezzo.