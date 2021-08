Incidente in canoa: 52nne lecchese muore travolto dalla violenza del torrente

Incidente in canoa: 52nne di La Valletta Brianza muore travolto dalla violenza del torrente. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 agosto 2021 a Olmo al Brembo, in provincia di Bergamo.

L'uomo, Lucio Mazza, 52 anni, originario della Bergamasca ma residente a La Valletta Brianza, grande esperto e appassionato di canoa e kayak, ha perso la vita oggi pomeriggio nel torrente Valmora, sopraffatto dalla violenza dell’acqua mentre stava praticando canoa con un amico.

L’attivazione di Soreu delle Alpi per il Soccorso alpino è arrivata intorno alle 17.15. L’amico che era con lui ha subito dato l’allarme ed è riuscito a portarlo a riva, fuori dal torrente. Nonostante il coraggio e lo sforzo del compagno però per l'uomo non c'era più nulla da fare: purtroppo il 52enne era già morto.

Sul posto sono intervenuti cinque tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco, che lo hanno raggiunto, recuperato attraverso una scarpata dal greto del torrente e infine portato in camera mortuaria. L’intervento si è concluso in serata.