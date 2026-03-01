Nell’immediatezza dell’allarme, scattato intorno alle 3, la centrale operativa ha disposto l’intervento con codice rosso di massima gravità, facendo convergere sul posto più mezzi di soccorso.

Grave incidente stradale nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 a Molteno in via Alcide De Gasperi, lungo la direttrice per Sirone, dove due automobili si sono scontrate in modo frontale.

Incidente frontale a Molteno: feriti quattro giovani

Coinvolti quattro giovani uomini, di 19, 20, 21 e 23 anni. La situazione ha richiesto una mobilitazione importante: tre ambulanze di base, due mezzi di soccorso avanzato e un’automedica, coordinati dalla centrale operativa SOREU Laghi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco, impegnati con un’autopompa serbatoio (APS) per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

Dopo le prime valutazioni sanitarie, alcuni feriti sono stati classificati in codice giallo e altri in codice verde. Il trasporto è avvenuto verso gli ospedali di Desio e Lecco.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro, mentre l’area è stata messa in sicurezza e la circolazione ripristinata.