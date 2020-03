Incendio tetto, si vede il fumo a chilometri di distanza FOTO e VIDEO

Incendio tetto in via Nazionale a Calco. Enorme lo spiegamento di mezzi e Provinciale bloccata. Il denso fumo si vede anche a parecchi chilometri di distanza.

Incendio a Calco

E’ di grandi proporzioni il rogo che proprio in questi minuti i Vigili del fuoco stanno cercando di domare in via Nazionale, poco dopo la rotonda di largo Pomeo nei pressi del distributore di benzina L’Aquila. Le cause sono ignote, sul posto si sono precipitati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, la Polizia Locale di Calco sta invece provvedendo a bloccare la circolazione lungo la Provinciale per ragioni di sicurezza. Sul posto ci sono anche i Carabinieri e il sindaco Stefano Motta. Al momento non si hanno notizie di eventuali intossicati o feriti.