Incendio Moregallo: due aerei e due elicotteri contro le fiamme

AGGIORNAMENTO ORE 10

Riprese a pieno regime le operazioni di spegnimento sul fronte dell’incendio boschivo tra Moregallo e il territorio del Triangolo Lariano. Alle 8.05 è arrivato il primo Canadair, chiamato a supportare il lavoro delle squadre impegnate sul fronte del rogo. Il mezzo si è aggiunto ai due elicotteri già in volo dalle 6, impegnati nei lanci d’acqua insieme ai volontari dell’Antincendio Boschivo (AIB) e alle squadre dei Vigili del Fuoco.

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Poco dopo, alle 8.30, è entrato in azione anche un secondo Canadair, potenziando ulteriormente il dispositivo aereo messo in campo per contenere le fiamme e limitare la propagazione dell’incendio. A terra prosegue senza sosta il lavoro degli operatori e dei volontari, impegnati nel presidio dell’area e nelle operazioni di bonifica dei punti più critici. L’intervento coordinato vede coinvolti Vigili del Fuoco, squadre AIB, enti territoriali e forze dell’ordine, con l’obiettivo di domare definitivamente il vasto incendio che ha interessato i versanti del Moregallo. La situazione resta monitorata costantemente anche per la presenza di fumo e per le possibili ripercussioni sulla viabilità e sulla qualità dell’aria nelle zone circostanti.

Incendio Moregallo, riprendono i voli di Canadair ed elicotteri

All’alba di oggi, giovedì 6 agosto 2026, di nuovo in volo Canadair ed elicotteri per tentare di contenere il vasto incendio che da martedì sta devastando il Monte Moregallo. Sono stati attivati due velivoli della flotta aerea nazionale in supporto agli elicotteri del servizio antincendio regionale ed è in arrivo da Genova un Canadair “CAN 31”. Dopo una giornata, quella del 5 agosto. di interventi senza sosta e una seconda notte di emergenza, le operazioni di spegnimento riprenderanno oggi con il supporto dei mezzi aerei, mentre le squadre a terra hanno continuato a presidiare il fronte del rogo senza mai interrompere l’attività.

Notte di presidio senza sosta dei Vigili del Fuoco

Per tutta la notte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Valmadrera, Bellano e Merate hanno vigilato sull’intero perimetro dell’incendio, operando con mezzi fuoristrada e autobotti per monitorare costantemente l’evoluzione delle fiamme ed evitare nuove propagazioni. Nel corso della notte è stata inoltre effettuata, con il mezzo nautico dei Vigili del Fuoco, una ricognizione del fronte dell’incendio dal lago, così da poter valutare l’estensione del rogo da una prospettiva più favorevole e pianificare al meglio gli interventi della giornata.

Contestualmente, i volontari dell’Antincendio Boschivo (AIB) hanno attivato punti di osservazione nelle località di Civenna e Valbrona, con particolare attenzione all’evoluzione dei fronti e al possibile verificarsi di fenomeni di spotting.

Alle 7 il Comune di Valmadrera ha diffuso un nuovo aggiornamento sulla situazione, confermando la ripresa delle attività di Vigili del Fuoco, Antincendio Boschivo, Comunità Montana, Forze dell’Ordine e dei volontari del Lario Orientale Valle San Martino e del Triangolo Lariano, ancora una volta supportati dai velivoli antincendio. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, il fronte che interessa il territorio di Valmadrera risulta attualmente sotto controllo, mentre le maggiori criticità restano sul versante del Comune di Mandello del Lario.

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Il Comune ha inoltre reso noto che, a causa del cambiamento della direzione dei venti segnalato dai Vigili del Fuoco, la coltre di fumo si sta spostando verso l’abitato di Valmadrera. Per questo motivo è stato rivolto un invito alla popolazione ad adottare alcune precauzioni: limitare, ove possibile, l’apertura prolungata di porte e finestre e l’utilizzo di impianti che prelevano aria dall’esterno, evitare attività all’aperto nelle zone interessate dalla presenza di fumo e odori persistenti, lavare accuratamente frutta e verdura coltivate sul territorio e proteggere acqua e mangimi destinati agli animali, mantenendoli in ambienti riparati. Un’attenzione particolare viene inoltre raccomandata nei confronti delle persone più fragili e sensibili, invitandole a ridurre l’esposizione ai fumi e alle polveri e ad adottare le consuete misure di prudenza.