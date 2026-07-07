L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, impegnati con diverse squadre e mezzi per fronteggiare il rogo.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio 2026, in un casolare situato in via del Novarino a Robbiate. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, impegnati con diverse squadre e mezzi per fronteggiare il rogo.

Incendio in un casolare a Robbiate: Vigili del fuoco al lavoro

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi delle sedi di Lecco, Merate e Valmadrera, oltre a una squadra proveniente da Carate Brianza, con due autopompe serbatoio (Aps) e due autobotti. Durante le operazioni è arrivato anche il carro aria, il mezzo specializzato per il trasporto degli autoprotettori con bombole d’aria utilizzati dai vigili del fuoco negli ambienti invasi da fumo, insieme al funzionario di guardia.

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L’intervento è tuttora in corso e le squadre dei pompieri stanno operando per mettere in sicurezza l’area e contenere l’incendio.

In via del Novarino sono presenti anche le forze dell’ordine e il personale sanitario, intervenuti a scopo precauzionale. Al momento non sono state rese note eventuali persone coinvolte né le cause che hanno originato il rogo.