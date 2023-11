Incendio in fabbrica: ditta evacuata, fuori 50 operai, due feriti

Maxi mobilitazione di Vigili del fuoco, sanitari e forze dell'ordine nella prima mattinata di oggi, lunedì 13 novembre 2023 per un incendio in fabbrica a Merate. E' successo nella frazione di Brugarolo, nel capannone della Lcs, società che produce carte speciali. La ditta è stata evacuata: 50 gli operai che sono stati allontanati e due i feriti.

Incendio in azienda a Brugarolo

L'incendio, che ha interessato il macchinario dell'azienda con sede in via Enrico Fermi, è avvenuto attorno alle 7.30 di oggi, lunedì 13 novembre. Le fiamme che hanno avvolto il macchinario sono state domate dai dipendenti della ditta, due dei quali (di 41 e 46 anni) sono rimasti feriti e rendendo dunque necessario l'intervento di un'autoambulanza. Il personale sanitario li ha soccorsi in codice giallo.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Lecco in supporto ai pompieri dle distaccamento di Merate, inizialmente coinvolti con tre mezzi ma successivamente con uno solo, visto che il rogo era già stato parzialmente domato.

I 50 dipendenti dell'azienda sono stati evacuati nei punti di raccolta e nel giro di qualche minuto l'incendio è stato contenuto.

L'incendio di Merate è avvenuto a due giorni di distanza da quello avvenuto a Santa Maria Hoè nella serata di venerdì.